Bir dönemler televizyon izleyicisi tarafından oldukça fazla izlenen Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle her sabah Kanal D'de yayınlanıyor. Diziseverler bu sabah Aşk-ı Memnu'yu televizyonda göremeyince "Kanal D Aşk-ı Memnu neden yok?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte Kanal D Aşk-ı Memnu'nun yeni yayın saati...
AŞK-I MEMNU NEDEN YOK?
Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI - 22 HAZİRAN 2020
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Zalim İstanbul FİNAL
00:15 Cehennemden Kaçış
02:00 Cehennemden Kaçış
03:30 Akasya Durağı TEKRAR
05:45 Yabancı Damat TEKRAR
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