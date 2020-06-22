Bir dönemler televizyon izleyicisi tarafından oldukça fazla izlenen Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle her sabah Kanal D'de yayınlanıyor. Diziseverler bu sabah Aşk-ı Memnu'yu televizyonda göremeyince "Kanal D Aşk-ı Memnu neden yok?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte Kanal D Aşk-ı Memnu'nun yeni yayın saati...

AŞK-I MEMNU NEDEN YOK?

Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI - 22 HAZİRAN 2020

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Zalim İstanbul FİNAL

00:15 Cehennemden Kaçış

02:00 Cehennemden Kaçış

03:30 Akasya Durağı TEKRAR

05:45 Yabancı Damat TEKRAR