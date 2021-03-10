Kardeşliğin, iyiliğin, paylaşmanın yüceltildiği Miraç Kandili geldi çattı. Miraç kandili için kolay irmik helvası tarifi araştırılıyor. İşte kandillerde komşulara ve ihtiyaç sahiplerine bir şeyler dağıtmak isteyenlere Kandil için bereketli irmik helvası tarifi: İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası malzemeleri

Kolay İrmik Helvası Tarifi Malzemeleri:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Kolay İrmik Helvası Tarifi Hazırlanışı:

İrmik; geniş ve derin bir tencerede sıvı yağ ve tereyağı ile rengi koyulaşana dek kavrulur.

Sonra içine şeker eklenerek kavrulmaya devam edilir. Su, süt ve dolmalık fıstık üzerine eklenir ve suyu çekinceye kadar pişirilir.

Piştikten sonra ocaktan alınır ve servise hazırdır.

Afiyet olsun!