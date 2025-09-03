KANDİL NAMAZI KAÇ REKAT?

Kandil namazı, iki veya dört rekât olarak kılınabilen bir nafile ibadet olarak öne çıkar. Niyet edilirken “Allah’ın rızasını kazanmak için kandil namazı kılmaya” şeklinde niyet edilir. Her rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra Kur’an-ı Kerim’den seçilen sureler ya da ayetler okunur. Namazın tamamlanmasının ardından tesbihat yapılır ve gönülden dualar edilir. Ayrıca kandil gecelerinde tesbih namazı kılmak da oldukça faziletli bir ibadet olarak kabul edilir. Tesbih namazı dört rekâttan oluşur ve her rekâtta “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” zikri 75 kez tekrarlanır, böylece toplamda 300 tesbih çekilmiş olur.