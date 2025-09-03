Kandil namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre Mevlid Kandili namazı kılınışı
Mevlid Kandili'ne gelinmesiyle kandil namazının nasıl kılınacağına dair araştırmalar hız kazandı. Kandil gecelerinde yapılan ibadetler arasında önemli bir yere sahip olan namaz, manevi derinlik ve huzur arayanlar için büyük anlam taşıyor. Özellikle "Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekât kılınır?" soruları, bu özel gecelerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet'e göre Mevlid Kandili namazının kılınışına dair detaylar.
Mübarek kandil geceleri, milyonlarca Müslüman için ibadet, dua ve tövbeyle dolu manevi bir yenilenme fırsatı sunuyor. Bu özel gecelerde kılınan namazlar, çekilen tesbihatlar ve edilen dualar, kalplerin huzurla dolmasını sağlıyor. Bu kapsamda Mevlid Kandili’nde, vatandaşlar “Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekât? Hangi dualar ve sureler okunmalı?” sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
KANDİL NAMAZI KAÇ REKAT?
Kandil namazı, iki veya dört rekât olarak kılınabilen bir nafile ibadet olarak öne çıkar. Niyet edilirken “Allah’ın rızasını kazanmak için kandil namazı kılmaya” şeklinde niyet edilir. Her rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra Kur’an-ı Kerim’den seçilen sureler ya da ayetler okunur. Namazın tamamlanmasının ardından tesbihat yapılır ve gönülden dualar edilir. Ayrıca kandil gecelerinde tesbih namazı kılmak da oldukça faziletli bir ibadet olarak kabul edilir. Tesbih namazı dört rekâttan oluşur ve her rekâtta “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” zikri 75 kez tekrarlanır, böylece toplamda 300 tesbih çekilmiş olur.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
İlk olarak niyet edilir "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),
Sübhaneke okunur,
Sübhaneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir,
Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur,
İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.
İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,
Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.