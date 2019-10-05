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Kandilli Rasathanesi son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim son depremler

Kandilli Rasathanesi Son Depremler sıkça takip ediliyor. En son Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 5 Ekim 2019 son depremler...

SON DEPREMLER

Son depremler Kandilli Rasathanesi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar son depremleri konumu ve büyüklüğüne göre meydana gelen depremleri takip edebiliyor. Son olarak Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 5 Ekim son depremler...

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli'de "yaşam koruma çözümleri" sunan firmanın deprem ve savaş sığınakları ile panik odalarına olan talebi artırdı.

Başiskele ilçesinde 2016'dan beri faaliyet gösteren Metek Sistem firmasına ait üretim tesislerinde KBRN sığınaklar, deprem sığınakları, deprem ve panik kabinleri üretiliyor.

Kendi enerjisini üretebilen, yiyecek ve su depolama-arıtma altyapısı olan, atık su yönetimine sahip, kirlenmiş havayı temizleyebilen, afet durumlarında vatandaşlara yaşam alanı sunan yüzde 95 yerli sığınaklar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri ile Rusya'dan da rağbet görüyor.

İstanbul'da geçen hafta geçekleşen 4,9 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından firmaya gelen deprem sığınakları ve panik odaları siparişlerinde büyük artış yaşandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.10.05 10:14:05 36.3143 28.5307 10.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.10.05 09:53:53 40.8635 28.3458 5.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.05 09:52:46 40.8863 28.3173 11.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.05 09:27:23 36.2953 28.4912 9.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2019.10.05 09:22:33 36.2837 28.4987 9.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2019.10.05 09:18:35 40.8792 28.1588 18.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.05 09:04:04 40.8687 28.3312 8.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.05 07:23:12 40.8508 28.2175 17.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2019.10.05 07:08:35 37.7435 27.7098 14.7 -.- 2.1 -.- CULHALLAR-KOCARLI (AYDIN)
2019.10.05 06:47:33 38.8395 43.5963 11.8 -.- 2.5 -.- AKCIFT-(VAN)
2019.10.05 06:41:43 40.8400 28.2702 14.7 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2019.10.05 05:43:54 39.1063 29.6607 4.3 -.- 1.7 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
2019.10.05 05:34:54 38.0620 27.0412 2.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.10.05 04:59:35 40.0112 26.1545 7.9 -.- 2.2 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)
2019.10.05 04:12:37 39.1820 41.5022 6.6 -.- 2.7 -.- VARTO (MUS)
2019.10.05 03:12:46 35.5308 29.4848 20.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2019.10.05 02:30:56 40.9135 28.3862 17.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.05 01:24:47 40.8997 28.1755 15.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
2019.10.05 01:14:10 39.0107 27.8840 3.8 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2019.10.05 00:30:07 38.5258 31.5800 5.0 -.- 2.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)

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