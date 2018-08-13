Kandırılan eş nafaka istiyor

Hürriyet Gazetesi'nde Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne Hepşen Uğur’un avukatı tarafından sunulan dilekçede şu iddialara yer verildi:

“Müvekkilim azımsanmayacak derecede olan mallardan hiçbir şey talep etmeden boşanmayı kabul etmiştir. Müvekkilim eşinin kendisini kandırdığından sonradan haberdar olmuştur. Yargılanmanın yenilenmesi davası sürerken davalı yeniden evlenmiştir. Davalı hatırı sayılır bir mal varlığına sahiptir. Her fırsatta çocuklarını parasız bırakmakla tehdit etmektedir. Maddi durumu bir dönem iyi olan müvekkilim şimdi zor geçinmektedir. Tüm bu nedenlerde aylık 20 bin liralık yoksulluk nafakasının davalıdan alınıp, müvekkile ödenmesini talep etmekteyiz” diye konuştu.

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