Kanımız kırmızı olduğu halde neden damarlarımız mavi renktedir?

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İnsan kanı koyu kırmızı rengine sahiptir. Bu yüzden damarlarımızın da kırmızı olmasını beklemek oldukça makul olabilir. O halde neden damarlarımız mavi ve kırmızı değil?

Bu tamamen optik bir illüzyondan ibarettir. Eğer bir toplardamara veya atardamara bakma fırsatınız olursa, her iki kan damarının da beyaz olduğunu göreceksiniz.