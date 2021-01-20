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HaberlerGündem3. SayfaKANINIZ DONACAK! Son dakika: "Canı acımasın diye birkaç bıçak daha vurdum!"
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"Canı acımasın diye birkaç bıçak daha vurdum!"

Antalya'da boşandığı 2 çocuğunun annesi Neslihan Yılmaz'ı (36),ormanlık alanda boğazını 5 bıçak darbesi ile keserek öldüren Anıl Kahraman (39),duruşmadaki ifadesinde, "Ormanlık alanda ağaçların arasına girdik. Önümde duruyordu. Boğazına bıçakla bir darbe attım. Can çekişiyordu. Canı acımasın istedim. Birkaç bıçak darbesi daha vurdum. Aracıma binip ayrıldım. Mağazadan yeni kıyafet alıp, yemeğimi yedim" dedi

KANINIZ DONACAK! Son dakika:
"Canı acımasın diye birkaç bıçak daha vurdum!"
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DHA

Antalya'da, 2 Kasım gecesi, Muratpaşa ilçesi, Kundu ormanlık alanında akılalmaz bir cinayet yaşandı. 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Kahraman (39),boşandığı Neslihan Yılmaz'ı (36) öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Kahraman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek, eski eşi Neslihan'ı öldürdüğünü söyledi.

"VELAYET KONUSUNDA TARTIŞTIK"

DHA'da yer alan habere göre ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın boğazı kesilmiş halde cansız bedenini buldu. Polis ekipleri, İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Kahraman'ı gözaltına aldı. Kahraman, polise verdiği ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Kahraman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Anıl Kahraman, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Neslihan Yılmaz'ın yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada garip tavırlar sergilemesi üzerine mahkeme başkanı SEGBİS odasındaki görevliyi çağırarak, sanığın sağlık durumunun kontrol edilmesini istedi. Yapılan kontroller sonrasında sanığın savunma yapmak istediğini belirtmesi üzerine savunmasına geçildi.

"CANI ACIMASIN İSTEDİM"

Edirne'den Antalya'ya geldiğini söyleyen Anıl Kahraman, "Neslihan'ı kardeşinin evinden konuşmak için dışarıya çıkardım. Ormanlık alana götürdüm. Ağaçların arasına girdik. Neslihan arabadan indi. Ben de indim. Önümde duruyordu. Bu esnada boğazına bıçakla bir darbe attım. Dizleri üzerine çöktü. Can çekişiyordu. Canı acımasın istedim. Birkaç bıçak darbesi daha vurdum. Sonra onu bir kenara çektim, aracıma binip ayrıldım. Bir mağazada yeni kıyafet aldım. Yemeğimi yedikten sonra Neslihan'ın kardeşinin evine gittim ve polisi aradım" dedi.

"KARDEŞİM ÇOCUKLARI ONA VERECEKTİ"

Şikayetçi Hüseyin Yılmaz ise kardeşinin güzellik uzmanı olduğunu, toplam 4 yıl evli kalıp 2013'te boşandığını, sanığın kardeşini sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Şikayetçi İsmet Yılmaz da kardeşi Neslihan'ın eşinden boşandıktan sonra başkasıyla dini nikahlı evlendiğini ifade ederek, "Yeni doğum yapmıştı. Anıl, Neslihan'ın doğum yaptığını ve bende kaldığını öğrenmiş. Beni aradı. Kendi çocuklarını almak istediğini söyledi. Ben de kardeşimin zaten çocukları ona vereceğini, Antalya'ya gelmesini istedim. Üç hafta sonra sanık geldi.

"7 YILDIR BU PLANI YAPIYORDUM"

Neslihan ile konuşmak istediğini söyledi ve birlikte çıkıp gittiler. Sonrasında geldi, masaya bıçak ve cep telefonunu bırakarak, 'Sizin yapamadığınızı ben yaptım. 7 yıldır bu planı yapıyordum. Sonunda bitti' dedi ve polisi aradığını söyledi" diye konuştu.

"CİNAYETİ PLANLI BİÇİMDE İŞLEDİ"

Şikayetçilerin avukatı Yağmur Burçin Sayın ise, cinayetin planlanarak işlendiğini belirterek, "Sanık cinayette kullandığı silahı çantada getirerek planlı olarak bu suçu işlemiştir" dedi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

BOĞAZINI 5 KEZ KESTİ

Duruşma sonrasında açıklama yapan avukat Sayın, "Sanık duruşmada çok ilginç cevaplar verdi. Neredeyse yarım saat konuşturulamadı. Mahkeme başkanı duruşmayı ertelemeyi teklif etmesine rağmen sustu. Zaman zaman zikir çekmeye başladığına şahit olduk. Adli tıpa sevk edildi. Bu aşamada olay kasten adam öldürme değil, soğukkanlı bir biçimde işlenen planlı bir cinayettir. Bu iddiamız da sanığın maktulün ağabeyine çektiği mesajlar da mevcuttur. En sonunda da sanık eski eşinin boğazını 5 bıçak darbesi ile kesmiştir. Öncelikle Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına takip ettiğim bu vahşi cinayetin takipçisiyiz" diye konuştu.

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