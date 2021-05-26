Kanlı Dövüş oyuncuları kimler? Kanlı Dövüş filminin konusu ne? soruları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Kanlı Dövüş filmi özellikle aksiyon sevenlerin ilgisini çekiyor. Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong’ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulmasıyal başlayan Kanlı Dövüş filmine dair detaylar haberimizde.

KANLI DÖVÜŞ OYUNCULARI KİMLER?

Kanlı Dövüş filminin oyuncu kadrosunda Amy Johnston, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Jenny Wu ve Jet Tranter yer alıyor. Kanlı Dövüş'ün yönetmenliğini ise Chris Nahon üstlendi.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong’ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu’nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu’nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai’nin çırağı Ling’in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.