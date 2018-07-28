Kansas City Wizards - FC Dallas sahaya çıkıyor

Kansas City Wizards ve FC Dallas, 29 Temmuz 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. 33 puanlı Kansas City Wizards 6. sırada bulunuyor, FC Dallas 39 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Kansas City Wizards, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Dallas, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 420. İddaa'da Kansas City Wizards kazanır 1.75, berabere biter 3.20, FC Dallas kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60.

Kansas City Wizards son hafta oynanan FC Dallas maçında 3-2 kazandı.

FC Dallas, Kansas City Wizards karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kansas City Wizards, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 11 gol yedi.

FC Dallas, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Dallas 9 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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