Kansas City Wizards - Orlando City rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Kansas City Wizards, 09 Eylül 2018 Pazar günü Orlando City takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. 45 puanlı Kansas City Wizards 6. sırada bulunuyor, Orlando City 24 puana sahip ve 22. sırada. Kansas City Wizards, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Orlando City, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 471 kodlu maçı oynayanlar; Kansas City Wizards galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Orlando City galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Kansas City Wizards önceki hafta FC Dallas mücadelesinde 2-0 kazandı.

Orlando City ise San Jose Earthquakes karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kansas City Wizards, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 14 gol yedi.

Orlando City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Orlando City, 15 gol atarken 34 gol yedi.

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