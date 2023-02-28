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Kanser hastaları sahipsiz kalmadı: Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde onkoloji kliniği ve kemoterapi ünitesi yarın hizmete giriyor

Depremin büyük hasar verdiği Hatay ve Kahramanmaraş’ta kanser hastalarının büyük bölümünün şehirlerinden ayrılamadıkları için tedavi alamadıklarını yazmıştık. Deprem bölgesinden binlerce hastayı ilgilendiren güzel haber geldi. Hatay Dörtyol Hastanesi Onkoloji Kliniği ve Kemoterapi Ünitesi 1 Mart itibarı ile hizmete giriyor. Haberturk.com Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Kanser hastaları sahipsiz kalmadı: Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde onkoloji kliniği ve kemoterapi ünitesi yarın hizmete giriyor
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23 Şubat 2023 tarihinde yaptığımız haberde, deprem sonrası kanserli hastaların bir kısmının tedavilerine komşu illerde devam ettiklerini yazmıştık. Hatay ve Kahramanmaraş’tan ayrılmayan ve komşu şehirlere gidemediği için bölgelerinde tedavi alamayan kanser hastalarının oranının yaklaşık yüzde 60 idi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, bu zor dönemde bölgeden ayrılan vatandaşların kesintisiz onkoloji hizmeti almaları kadar bölgede kalan hastalara ulaşmanın ve tedavilerinin devamını sağlayabilmenin de çok önemli olduğuna dikkat çekmişti.

BÖLGEDEN GÜZEL HABERLER GELDİ

Bölgeden güzel haberler geldi. Derneğin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda bakanlık bünyesinde yürütülen proje kapsamında Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde gönüllü hizmet vermek isteyen tıbbi onkoloji uzmanlarının görev yapacağı onkoloji polikliniği ve kemoterapi ünitesi yarın (1 Mart) hizmete giriyor. Bu sayede deprem nedeniyle bölgeden ayrılamayan kanser hastalarının tedavisinde aksayan hizmetin (onkoloji hizmeti sunan hastanelerde meydana gelen hasarlar nedeniyle) yeniden sağlanması hedefleniyor. Hayata geçecek bu proje kanser ile kanser hastaları için zaman kaybı ve tedavi başarısızlığının önüne geçilebilecek.

T&uuml;rk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof Dr Murat Din&ccedil;er
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof Dr Murat Dinçer

İLK GÖNÜLLÜ

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr Murat Dinçer ve Dernek Genel Sekreteri Doç. Dr. Ali Murat Sedef, “Gönüllülük esasıyla bölgede çalışmak için hazır olan çok sayıda onkoloji uzmanı meslektaşımız görev bekliyor. İlk görev için meslektaşımız Doç. Dr. Cengiz Karaçin bölgede hazırlıklarına devam ediyor. Kahramanmaraş Şehir Hastanesi’nde tekrar onkoloji hizmeti verilmeye başladı. Gerek daha önceden görevli olan gerekse gönüllü olarak Kahramanmaraş’ta çalışmak isteyen meslektaşlarımızın da destekleriyle bölge halkına sunulan onkoloji hizmetlerinin devamını hedefliyoruz. Adıyaman’da görevli onkoloji uzmanı meslektaşımız görevinin başında olup kemoterapi hizmetlerinin devamı için gerekli koşulları organize etmektedir. Gaziantep, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır illerimizde ise daha önceden var olan onkoloji hizmetleri ise aynı şekilde devam ediyor. Bu tedavilerin başarısı ve hastaların kemoterapi ilişkili yan etkilerden tehlikeli boyutlara ulaşacak şekilde etkilenmemeleri için ideal konaklama şartları ve sterilitenin çok önemli olduğu unutulmamalı” diyor.

Do&ccedil;. Dr. Cengiz Kara&ccedil;in
Doç. Dr. Cengiz Karaçin

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