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Hatay ve Kahramanmaraş’ta tedavi gören 4 bin kanser hastasının şimdi sadece yüzde 35 - 40’ ı tedavi alıyor

Deprem öncesinde Hatay ve Kahramanmaraş illerinde ayda yaklaşık 4 bin hasta onkolojik tedavi alıyordu. Deprem sonrası kanserli hastaların bir kısmı tedavilerine komşu illerde devam etse de şehirlerinden ayrılmayan ve komşu şehirlere gidemediği için tedavi olamayan hastalar var. Bölgeden uzmanlar, tedaviye erişebilen kanser hastalarının oranının tahmini yüzde 30-35 olduğunu söylüyor. Hastaların steril ortamlarda konaklayamamaları ise en önemli sorun olarak görülüyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Hatay ve Kahramanmaraş’ta tedavi gören 4 bin kanser hastasının şimdi sadece yüzde 35 - 40’ ı tedavi alıyor
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6 Şubat 2023, Türkiye’nin birçok ilinde insanların yaşamlarını tümüyle değiştiren bir tarih olarak hatırlanacak. Bu felaketle, eşine az rastlanır acının ne demek olduğunu öğrendik. Böylesi büyük doğa olaylarında herkesin sorununa çare bulmak kolay değil. Çaresiz bırakılmaması gereken grupların başında hastalar, hasta grupları arasında ise takip ve tedavisi zor olan kanserle mücadele eden depremzedeler bulunuyor. Özellikle ileri evre kanser hastalarının tedavisinde zamanı doğru kullanmanın hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Do&ccedil;. Dr. Ali Murat Sedef
Doç. Dr. Ali Murat Sedef

2 İLDEKİ KANSER HASTALARININ YÜZDE 35-40’I TEDAVİ GÖRÜYOR

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri aynı zamanda Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Sedef, “Hasarlı bina sayısının çok olduğu ve yaşamın çok zorlaştığı Hatay ve Kahramanmaraş illerimizde sağlık hizmetleri doğal olarak göçük altında kalan vatandaşlarımıza müdahaleyle sınırlı kaldı. Bu durum bizi onkoloji hastalarımızın tedavilerinin aksaması problemiyle karşı karşıya getirdi. Söz konusu bu 2 ilimizde ayda yaklaşık 4 bin hasta, kemoterapi ve başka onkolojik tedaviler alıyordu. Deprem sonrası kendi imkanlarıyla ya da tahliye programlarıyla bölgeden uzaklaşabilen hastalar tedavilerine başta Mersin, Gaziantep ve Adana olmak üzere komşu illerde bulunan onkoloji merkezlerinde devam ediyorlar. Ancak bir de şehirlerinden ayrılmayan ve başka şehirlere gidemeyen kanserli hastalarımız var. Deprem öncesi Kahramanmaraş Şehir Hastanesi’nde aylık yaklaşık 1500 hasta onkolojik tedavi görürken, Hatay’da (İskenderun ilçesinde bulunan iki merkez de dahil olmak üzere) toplam 4 merkezde yaklaşık 2 bin 500 hasta kanser tedavisi almaktaydı. Şu anki tahminimiz bu 2 ilimizdeki hastaların sadece yüzde 35-40’lık bölümünün tedavilerine devam edebildiği yönünde” diyor.

EN ÖNEMLİ SORUN STERİL ORTAMDA KONAKLAYAMAMA

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer’in Türkiye genelinde tüm onkoloji merkezlerinde depremden etkilenen onkoloji hastalarının tedavilerinin devam ettirilmesi talimatıyla bu hastalara sağlanan desteğin komşu illerle sınırlı kalmadığını söyleyen Sedef, “Görev yaptığım Mersin’de özellikle Hatay’dan gelen vatandaşlarımızın tedavilerini devam ettirmekte ve aksama olmamasına çalışmaktayız. Buraya gelen hastalarımız ruhsal çöküntü içinde olup yakınlarını, dostlarını, evlerini kaybetmenin acısını yaşıyorlar. Depreme hastanede yatarken yakalanan vatandaşlarımız olduğu kadar göçük altından kurtulan ya da evleri ciddi şekilde hasar almış hastalarımız da kanser tedavilerinin yanında psikolojik destek ihtiyacı içinde” diyor ve devam ediyor: “Şu an hastanelerimizde ilaç temini ve yatak sorunu yaşamıyoruz. Deprem bölgesinde tedavilerinin devamını sağlamaya çalıştığımız hastalarımızın en önemli sorunları steril ortamlarda konaklayamamalarıdır. Bunu tedavinin başarısını olumsuz etkileyen bir unsur olarak görüyoruz.”

ŞEHİR VE EV DEĞİŞTİRMEYEN HASTALARIN TEDAVİSİ ZORLAŞIYOR

Onkoloji tedavilerinin uygulanmasının özellik gerektirdiğini ve tedavi sonrasında sterilizasyon şartlarının sağlanmasının hem tedavi başarısını hem de enfeksiyon nedenli ek problemlerin oluşmamasını sağladığını belirten Sedef, “Bölgede kalıp illerinde yaşamaya devam eden ve konutlarında hasar olan vatandaşlarımız için bu tedaviler daha da zorlaşmaktadır. Bu hastalarımızın tedavilerini aksatmamak adına gerek tahliyeleri gerekse konaklamaları için Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelerimiz devam etmektedir. Önemli olan onkoloji tedavilerinin devamını sağlamak kadar bu tedavilerin olası yan etkilerini de yönetmektir” diyor ve ekliyor: “Çok zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde onkoloji hastalarımızın takip ve tedavi devamlılıklarının sağlanması kadar bu süreci yönetecek sağlık personellerimizin gerek fiziki gerek psikolojik destek ihtiyaçlarının karşılanması da ihmal edilmemeli.”

GÖNÜLLÜ ONKOLOGLARI BÖLGEYE YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Doç. Dr. Ali Murat Sedef, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak depremin gerçekleştiği günün ilk saatlerinden itibaren halkın ihtiyaçlarına destek amacıyla bölgeye yardım tırları gönderildiğini söylüyor ve “Gerek dernek bünyesinde gerekse ülkemizin dört bir yanından onkoloji uzmanlarımızla yaptığımız organizasyonlarda bölgeye çadır, portatif tuvalet, soba, battaniye, yiyecek, içecek su ve jeneratör desteği sağladık. Bunun dışında görevlerinin başında depreme yakalanan meslektaşlarımız ve yakınlarına maddi manevi yardımlarda bulunduk. Bölgede çalışan meslektaşlarımız psikolojik çöküntü içinde oldukları için gönüllü çalışmak isteyen onkologların deprem bölgesine yönlendirilmeleri için bakanlıkla iletişime geçtik. Komşu illerde bölge halkının tedavisinin devamını sağlayan onkoloji uzmanı meslektaşlarımıza manevi destek vermeyi sürdürüyoruz” diyor.

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