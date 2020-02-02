Reuters

Çin'deki koronavirüs salgını tüm hızıyla devam ederken Lu Yuejin (50),kanser hastası kızıyla Hubey eyaletindeki polis kontrol noktasından geçmeye çalıştı. 26 yaşındaki lösemi hastası kızı Hu Ping'i kemoterapiye götürmek için Hubey'den Ciangşi'ye gitmeye çalışan Anne Lu'ya izin verilmeyince, talihsiz kadın gözyaşlarına boğuldu.

Reuters'a konuşan Lu Yuejin, gözyaşları içinde "Kızımın Jiujiang hastanesine gitmesi gerekiyor. Tedavi olması gerekli ama bize izin vermediler.

KANSER HASTASI KIZI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Lu Yuejin gözyaşları içerisinde polise yalvarırken, kızı ise bir battaniyeye sarılmış halde yerde oturdu.

Yuejin, “Lütfen kızımı alın. Onunla beraber gitmem gerekmiyor, lütfen sadece kızımın geçmesine izin verin" dedi.

Kontrol noktasında Reuters ile konuştuktan yaklaşık bir saat sonra harekete geçen polis, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra ambulans gelmesini sağladı ve Anne Lu ile kızı Hu'nun hastaneye gitmesine izin verildi.

Anne Lu, "Tek yapmaya çalıştığım şey onun hayatını kurtarmak" diye konuştu.

Köprünün Çin'deki 14.380 kişiyi enfekte eden ve 300'den fazla kişiyi öldüren yeni hastalığın yayılmasını durdurmak amacıyla kapatıldığı belirtildi.