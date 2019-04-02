Kanserden korunmanın 13 yolu!

Dünyada her yıl 18,1 milyon kişiye kanser tanısı konulurken, 9.6 milyon kişi de kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye’de ise her yıl 170 bin kişinin kansere yakalandığını ve yaklaşık 150 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, “Dünyada sırasıyla en fazla görülen kanserler akciğer, meme, prostat ve kolo-rektal kanserler. En fazla ölüme neden olanlar ise sırasıyla akciğer, kolo-rektal, mide ve karaciğer kanserleri” dedi. Prof. Dr. Necdet Üskent, kanserden korunma yolları ile açıklamalarda bulundu