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Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sofralarda yerini almaya başlayan ve sağlık açısından çok faydalı bir besin kaynağı olan turp; bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmayı sağlamasının yanı sıra kansere karşı da adeta kalkan oluyor. Her gün mutlaka tüketilmesi önerilen bu besinin porsiyon kontrolü ise mutlaka yapılmalı.

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  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    Turp gibi olmak için her gün 1 adet tüketilmesi gereken turp vücudu hastalıklara karşı dirençli bir hale getiriyor. C, K, B2, B3, B6, Fosfor, Potasyum, Magnezyum, Bakır, Çinko, Sodyum ve Folik asit gibi bileşenleri bünyesinde barındıran turp, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilmesi gereken bu besinin porsiyon kontrolü yapılarak her gün mutlaka tüketilmesi tavsiye ediliyor. Soğuk havaların gelmesiyle karşılaştığımız soğuk algınlıklarına karşı tam bir muhafız görevi görüyor. Siyah, beyaz, kırmızı... Üç farklı çeşidiyle pazarlarda yerini almaya başlayan bu sebzeyi öğünlerinizde tüketmeye özen gösterin.

    Turp fazla tüketilirse ishale neden olabilir, mineral kaybı yaşatabilir. Bu nedenle günlük tüketilecek turp miktarı 100 gramı aşmamalı!

    Vitamin ve mineral kaybı yaşamamak için turpu kestikten hemen sonra tüketin!
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    TURP NEYE İYİ GELİR?

    Halk arasında "turp gibi olmak" deyiminin tam olarak karşılığıdır. Bir kişi ne kadar sağlam ve sağlıklı olduğunu ifade etmek için kendisini turpa benzetir. Turp içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sistemimizin bir numaralı dostudur.

    İşte turpun faydaları...

    - Guatr hastalığından korur.

    - Bağışıklığı güçlendirir.

    - Turp çeşitlerinden biri olan kırmızı turp, kandaki kırmızı hücrelerin güçlenmesini, onarılmasını ve bu vasıtayla kana verilen oksijenin çoğalmasını sağlar.

    - C vitamini denildiğinde akla ilk gelen sebze genellikle turp olmaz ancak turp, çoğu zaman narenciyelerin C Vitamini desteğiyle yarışacak bir C vitamini deposudur. Soğuk algınlığından korunmak için özellikle kış aylarında turp tüketebilirsiniz.

    - Turpun faydaları bununla da sınırlı değil. Tam bir cilt dostu olan turp eğer her gün tüketilirse cildi nemlendirir ve herkesin korkulu rüyası olan sivilcelere karşı koruma sağlar. Aynı zamanda saçlarda oluşan kepeklenmeyi de önler.

    - Sivilce oluşumunu engeller.

    - Bilindiği gibi iyot eksikliği guatra neden olur. Turp yüksek iyot içerdiği için tiroit hastalıklarından korunmayı sağlar.

    - Turp kalbimiz için de koruyucudur. Kalbin düzgün çalışmasına yardım eden turp kalp-damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bunun yanında kırmızı turbun içinde bulunan folik asit ve flavonoid de oldukça yüksek orandadır.

    - Turpun bir diğer faydası da kan basıncını kontrol etmesidir. Kan basıncını düzenleyen turp yüksek tansiyonu düşürmede kullanılan potasyum açısından da zengindir.

    - Karaciğeri arındırır.

    - Turp aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmasıyla diyetlerde sıkça tercih edilen sebzelerden biri olmuştur. Mide bulantısını geçiren ve uzun süre tokluk hissi veren turp kan şekerini etkilemez.

    - Mide dokusunu korur.

    - Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminleri bakımından oldukça zengin olmakla birlikte bol miktarda da antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez içerir.
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    YÜKSEK LİF İÇERİYOR

    Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile dikkat çekmektedir. Son dönemlerde sebze reyonlarına yerini alan alabaş cinsi turp da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği sıkça tercih edilmektedir.
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞE KARŞI SİYAH TURP!

    Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde ve sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    AĞRI GİDEREN ALABAŞ

    Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır. Öp özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olan beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; yorgunluk, sinir, stres gibi problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    YAŞLANMAYI ÖNLER

    Kış mevsiminde sofralarda ya da atıştırmalıklar arasında mutlaka olması gereken turp, tok tutucu özelliğiyle diyetlerde olmazsa olmazlardandır. Bunların yanında folik asit açısından zengin olduğu için hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlar; dolayısıyla da yaşlanmayı önler.
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    TURP ŞEKERE İYİ GELİR Mİ?

    Uzun açlık anlarında tüketildiği zaman kan şekerini bir anda değil de yavaş yavaş yükselten turpun şeker hastaları tarafından rahatlıkla tüketilebileceği söyleniyor.
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    HAMİLELİKTE TURP İYİ GELİR Mİ?

    Turpun içinde bulunan B12, B1 ve E vitaminleri gerek anne için gerekse bebek sağlığı için oldukça faydalıdır. Hamilelikte turpu ne sıklıkla tükettiğiniz ve ne kadar tüketeceğiniz ise kesinlikle bir hekimle birlikte karar vermeniz gereken bir durumdur çünkü aşırı tüketim durumunda faydalı olan besinlerin de zararları ortaya çıkabilir.
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    GAZ ŞİKAYETİNE DİKKAT!

    Ancak turp içerdiği kükürtlü bileşikler sebebi ile gastrit, ülser, crohn, ülseratif kolit vb şikayetleri olan kişilerde ishal, gaz şikayeti, kramp komplikasyonlarını artırıcı faktörü unutulmamalı; beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir.
  • Kansere karşı kalkan: Karaciğeri tertemiz yapıp tansiyonu düşüren mucize kepeklenmeyi anında bitiriyor!

    TURPUN ZARARLARI NEDİR?

    Her şeyde olduğu gibi aşırı tüketilirse turpta da bazı zararlardan bahsedilebilir. Örneğin aşırı tüketilen turp yoğun lif içerdiği için ishale neden olabilir.

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