Turp gibi olmak için her gün 1 adet tüketilmesi gereken turp vücudu hastalıklara karşı dirençli bir hale getiriyor. C, K, B2, B3, B6, Fosfor, Potasyum, Magnezyum, Bakır, Çinko, Sodyum ve Folik asit gibi bileşenleri bünyesinde barındıran turp, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilmesi gereken bu besinin porsiyon kontrolü yapılarak her gün mutlaka tüketilmesi tavsiye ediliyor. Soğuk havaların gelmesiyle karşılaştığımız soğuk algınlıklarına karşı tam bir muhafız görevi görüyor. Siyah, beyaz, kırmızı... Üç farklı çeşidiyle pazarlarda yerini almaya başlayan bu sebzeyi öğünlerinizde tüketmeye özen gösterin.

Turp fazla tüketilirse ishale neden olabilir, mineral kaybı yaşatabilir. Bu nedenle günlük tüketilecek turp miktarı 100 gramı aşmamalı!

Vitamin ve mineral kaybı yaşamamak için turpu kestikten hemen sonra tüketin!