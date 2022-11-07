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Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılıyor. Antioksidan özelliğiyle öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, kanser ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olması nedeniyle dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

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  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı. Soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safranın kilosu 100 bin liradan satılıyor. Dünyanın en pahalı baharatı özelliğini taşıyan safran sağlık açısından oldukça faydalı olduğu gibi depresyona da iyi geliyor.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI: SAFRAN

    Yetiştirilmesi oldukça zor olan safran Safranbolu'da üretiliyor. İnsan sağlığına birçok faydası bulunan safranın sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici etkileri bilinen özellikleri arasında. Acımsı lezzeti, kuvvetli ve özel kokusu, içeriğindeki uçucu ve sabit yağ ile acı madde (picrocrosin), kırmızı boyar maddeler (crocin) ile safran tam bir şifa kaynağı.

    Çin haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Avustralya'da yapılan bir araştırmada, dünyanın en pahalı bitkilerinden safranın farmasötik antidepresanlarla birlikte kullanıldığında depresyon tedavisinde olumlu etki yapabileceği sonucuna ulaşıldı.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    Osmanlı kayıtlarında 1878 yılında, yalnızca İngiltere’ye boyar madde ve tatlandırıcı olarak yılda 9 bin 705 kilogram ihraç edildiğini söylenen safran "Kırmızı altın" olarak da tabir ediliyor.

    Zaman zaman gıda boyası olarak da kullanılan safran o kadar değerli bir baharattır ki 500 gram safran tozu için 75.000 çiçekten tepecik toplanması gerekmektedir.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    SAFRAN NEDİR?

    Safran (Crocus sativus), süsengiller familyasından, sonbaharda çiçek açan,  çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi türüdür. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye'de ise Safranbolu'da üretilir.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    SAFRANIN FAYDALARI NELERDİR?

    - Potasyum bakımından zengin olan safran kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.

    - Antioksidan özelliği nedeniyle solunum rahatsızlıklarına iyi gelir. Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde, astım gibi kronik rahatsızlıkların iyileştirilmesinde safranın pozitif etkisi bulunmaktadır.

    - Antioksidan zengini olarak tanınan Safran mikrobik rahatsızlıkların tedavisinde olduğu kadar strese bağlı sorunların giderilmesinde de olumlu etki gösterir.

    - Depresyon, kaygı, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar.

    - C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenler.

    - Analjezik özelliklere sahip olan safran tümörlerin büyümesini azaltır.

    - Yaşa bağlı görme kalitesi düşen bireylerde görme keskinliğini artırır ve katarakt oluşumunu önler.

    - Bronşiyal astım belirtileri ile iltihabı da hafifletir.

    - Adet söktürücü, iştah açıcı

    - İltihaplı hastalıkların tedavisini hızlandırır ve hücreleri koruyarak iyileşmesini hızlandırır.

    - Yaşlılarda görülen, yaşın ilerlemesi nedeniyle ortaya çıkan zihinsel bozuklukların iyileşmesine yardım eder.

    - Zihinsel sorunlara iyi geldiği gibi hafıza kaybına ve unutkanlığa da olumlu etki yaratır. Safranın hafızayı kuvvetlendirici etkisi bilinmektedir.

    - Ağır kokusuyla bilinen safranın kokusunun yatıştırıcı etkisi olduğundan bahsedilebilir.

    - Mide rahatsızlıkları ve sindirim düzensizliği gibi problemlerin tedavisinde safran kullanıldığı bilinmektedir.

    - Mide rahatsızlıkları arasında en yaygın görülen ülserin tedavisinde safran kullanıldığı bilinmektedir.

    - Safranın bir diğer özelliği de iştah açıcı olmasıdır. Kilo almak isteyen ancak bir türlü kilo alamayanlara safran tüketmesi tavsiye edilir.

    - Safranın diş eti rahatsızlıklarına ve ağız sağlığına iyi geldiği de bilinmektedir. Özellikle diş eti ağrıları çekenlerin ağrılarını azaltır.

    - Safranın bir diğer faydası da cilt lekelerini azaltmasıdır. Safran cildin daha parlak ve canlı görünmesine katkı sağladığı gibi ciltteki yaşlılık belirtilerinin giderilmesine yardım eder. Güneşin zararlı ışıklarından da cildi koruduğu bilinmektedir.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    SAFRANIN CİLDE FAYDALARI

    Safran bedendeki birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Uzun yıllardır doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Cilt için de oldukça faydalı bir baharattır. Safran baharatının cilde olan bazı faydaları şunlardır:

    Ergenlikte çıkan sivilceleri geçirir.

    Cildi parlatır ve canlandırır.

    Cildin yaşlanmasını engeller.

    Güneşin zararlarına karşı korur.

    Cilt lekelerini iyileştirir.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    SAFRAN CİNSELLİĞE İYİ GELİR

    Safranın kadınlar için de erkekler için de cinselliğe olumlu etki yarattığı bilinmektedir.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    SAFRANIN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Her bitkisel üründe olduğu gibi safranın yanlış ve aşırı tüketiminde de bazı yan etkilerden ve olumsuz sonuçlardan bahsedilebilir.

    Aşırı tüketilen safranın böbreklere zarar verme ihtimali vardır.

    Hamile ve emziren kadınlar başta olmak üzere özellikle böbrek hastalıkları bulunanların ve fazla safran kullanan herkesin bir hekime danışması ve buna göre kullanması uygun olur.

    Kanamaları artırır.

    Regl dönemindeki kadınların kanamasını arttırdığı söylenmektedir bu yüzden regl döneminde safrandan kaçınılması tavsiye edilir.

    Hamile kişiler aşırı safran tüketilirse düşük yapma olasılıkları yüksektir.

    Çok kullanıldığında zehirleyici ve hatta öldürücüdür.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    SAFRANIN KULLANIM ALANLARI

    Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran ve Fas mutfaklarında oldukça yaygın olarak kullanılan safran yemeklere sarı bir renk katar. Şekerlemeler ve likörlerde de sıklıkla bulunur. Genellikle pilav, sebze, et, deniz ürünleri, kümes hayvanları ve unlu mamullerde kullanılan safranın en fazla 1 çay kaşığı eklenilmesi önerilir.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    SAFRAN NASIL KULLANILIR?

    Genellikle toz halde satılan safranın yemeklere, çorbalara katılarak kullanılmasının mümkün olması gibi çayının hazırlanıp tüketilmesi de mümkündür.

    Safran çayı tüketilirken ölçüye dikkat etmek oldukça önemlidir. Oldukça güçlü bir çay olduğu bilinen safran çayını tüketirken asla ve asla bir fincandan fazla tüketilmemesi gerekir. Aynı zamanda haftada 4 kereden fazla safran çayı içilmemesi de bir diğer önemli tavsiyedir.
  • Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

    SAFRANIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

    Safranın 100 gramında 310 kcal kalori bulunmaktadır. Orta porsiyonda 2 gr safran bulunduğu için 2 gramda da 7 kalori bulunur. 100 gram safranın besin değerleri ise şöyledir:

    Karbonhidrat 65.5 g

    Lif 3.9 g

    Protein 11.4 g

    Yağ 5.8 g

    A vitamini

    C vitamini

    Potasyum

    Kalsiyum

    Demir

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