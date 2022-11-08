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Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

Bilinen en güçlü antioksidanlardan biri olan kekik yağı ve eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. Halk arasında çay ya da yemeklerde baharat olarak kullanılan bir bitki olan kekiğin ağrı giderici özelliği oldukça fazladır. Genellikle yiyeceklerde ve kozmetik malzemelerinde koruyucu olarak kullanılan bu bitkinin yağı ise bağışıklık sisteminden solunum yollarına cilt hastalıklarından strese kadar pek çok alanda etkilidir.

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  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Kekik bitkisinden elde edilen ve esansiyel bir yağ olarak kullanılan kekik yağı antioksidan içeriği sayesinde ağrıları dindirmede oldukça etkilidir. Kekik yağının gıda kaynaklı bakterileri azaltma veya yok etme, kalp sağlığını destekleme ve vücuttaki iltihabı hafifletme yeteneğini desteklediği yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Kekik yağı, Thymus vulgaris olarak bilinen çok yıllık bitkinin yapraklarından ve çiçeklerinden buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilir. Bitki nane ailesinin bir üyesidir ve yemek pişirmede kullanıldığı gibi ağız gargaralarında ve aromaterapide de kullanılır. Kekik uçucu yağının faydaları binlerce yıldır Akdeniz'de bilinmektedir. Kekik yağı antiseptik, antibakteriyel, antifugal ve sakinleştirici özelliklere sahiptir.

    Kekik yağıyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, kekik yağının şu anda tek başına bir tedavi yöntemi olarak değil, genel aromaterapi programlarının bir parçası olarak kullanıldığında faydalı olduğu düşünülmektedir.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    1 KAŞIK KEKİK YAĞI BEL AĞRILARINI GİDERİYOR!

    Kekik yağı güçlü antioksidan özelliğiyle bel ağrılarını gidermede oldukça etkilidir. Bir yemek kaşığı kekik yağı ve aynı miktarda zeytinyağını karıştırarak belinize sürerseniz bel ağrılarınızdan kurtulma hızınız o kadar artar.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

    Kekik yağının farklı kanser türleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Kanserli hücrelere karşı koruma sağlar. Özellikle kadınların korkulu rüyası olan rahim kanseri kapsamında kullanılması önerilmektedir.

    İltihaplı cilt yaralarının iyileştirilmesinde kekik yağı kullanımı etkili olmaktadır. Mikrop ve enfeksiyonlara karşı hücreleri yeniler.

    Kemik hastalıklarında ve romatizmal ağrılarda kekik yağı kullanılabilir.

    Burkulma gibi durumlarda masaj yapılarak kekik yağı kullanılabilir.

    Bel ağrılarının tedavisinde kullanılabilir.

    Solunum yolu rahatsızlıklarında kekik yağı kullanımı ile bronşit gibi hastalıkların iyileşme süreci hızlanabilir.

    Öksürüğü kesmede yardımcıdır.

    Şekeri dengeler.

    İdrar söktürücü bir yağdır.

    Sakinleştirici etkisi bulunur.

    Cilt hastalıkları üzerinde kullanılabilir. Sivilcelerin iyileşmesi için kekik yağı tercih edilebilir.

    Bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır.

    Antiviral özelliği bulunduğu için mantar tedavisinde kullanımı tercih edilebilir.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Kekik yağının az bilinen faydalarından biri, ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözmeye yardımcı olabilmesidir. Ağızda oluşan mikropların yok edilmesi ve dişlerde meydana gelen problemlerin giderilmesi konusunda kekik yağı tercih edilebilir.

    Ev ortamında eşyalara zarar veren haşerelerin yanı sıra, sıklıkla vücuda saldıran sineklerin kovulması konusunda kekik yağı kullanılabilir. Sprey şeklinde bir kutu içerisi suyla doldurulup, içerisine 15 damla kekik yağı damlatarak, çözüm bulunabilir.

    Ağrı giderici etkilere sahiptir. Kekik yağı genellikle kaslarda ağrıları giderme özelliğiyle bilinir. Bununla beraber, kekik yağının baş ağrılarını kısa sürede geçirici etkileri olduğu biliniyor.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞININ CİLDE FAYDALARI

    Sivilcelerin kurumasında oldukça güçlü bir yağdır.

    Sivilce sonrası meydana gelen izlerin azalmasında etkilidir.

    İçeriğindeki antiviral özellikler nedeni ile mantar sorunlarında kullanılır.

    Cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olarak kırışıklıkların azalmasında etkili olabilir.

    Mantar önleyicidir.

    Sivilce oluşumunu engeller.

    Kırışıklıkları azaltır.

    Sivilcelerin geçtikten sonra enfeksiyon kapmasını önler.

    Egzama ve sedefin geçmesine yardımcı olur.

    Cildi gençleştirir.

    Yanık ve kesiklerin mikrop kapmasını önler.

    Sinek ve böcek ısırıklarının kaşınmasını engeller.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞININ SAÇA FAYDALARI

    Saç derisine masaj yapılarak kullanıldığında kan akışını hızlandırır.

    Saç dökülmesinin azalmasında etkilidir.

    Saçların daha hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

    Saç derisinde meydana gelen kuruluk, kaşıntı ve mikropları ortadan kaldırmayı sağlar.

    Kekik yağı kepeklenme problemlerine karşı da iyi gelir.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞI ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

    Kekik yağının solunum yolu sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir. Bu yüzden kişiler tarafından öksürüğe iyi gelip gelmediği de merak edilir. Kekik yağ öksürüğe iyi gelen bir uçucu yağdır. Öksürüğün yanı sıra balgam sökmeye de yardımcı olur.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞININ MİDEYE FAYDALARI

    Kekik yağı sindirim sistemine iyi gelen bir doğal yağdır. Özellikle hazımsızlık sorununa fayda sağladığı için mideye de iyi gelir.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞININ ZARARLARI VAR MIDIR?

    Her doğal yağda olduğu gibi kekik yağının kullanımında da dikkatli olunması gerekmektedir.

    Eğer hassas bir cilde sahipseniz doktorunuza başvurmadan önce kekik yağı kullanımından kaçınmalısınız.

    Kekik yağı kuvvetli bir yağdır. Bu yüzden farklı bir yağ ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Aksi halde cilde yanma meydana gelebilir.

    Hamile kadınlar ve emziren annelerin kekik yağı kullanımı önerilmez.

    Düzenli ilaç kullanan kişilerin kullanmaması gerekmektedir.

    Naneye alerjiniz varsa kekik ve kekik yağına da alerjiniz olabilir.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Kekik yağı kesinlikle tek başına yutulmamalı veya seyreltilmeden cildinizde kullanılmamalıdır. Özellikle hamileyseniz veya emziriyorsanız kekik yağı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

    Herhangi bir doktor tavsiyesi yoksa, uzman bir hekim uygulama önerisinde bulunmamışsa kekik yağı çocuklara verilmemelidir. Uçucu yağları bulunduğunuz ortamda buhurdanlıkta veya difüzörde kullanırken, çocukların ve evcil hayvanların herhangi bir alerjik reaksiyon gösterebileceğini mutlaka göz önünde bulundurun.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Kekik yağına karşı olumsuz reaksiyonlar şunları içerir:

    ● Alerjik reaksiyonlar

    ● Baş dönmesi

    ● Konjunktivit

    ● Baş ağrısı

    ● Astım

    ● Kas Güçsüzlüğü

    ● Gastrointestinal tahriş ve sıkıntı
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

    Birçok sağlık problemine deva olabilen kekik yağı çok farklı şekillerde kullanılabilir. Gece uyumadan önce temiz yüze pamuk yardımıyla uygulanan kekik yağı, tonik görevi görür ve cildi derinlemesine temizler. Cilde uygulanan kekik yağı aynı zamanda cildin siyah nokta ve sivilcelerden arınmasına, ciltteki kırışıklıkların giderilmesine de yardımcı olur.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Kekik yağı nerelerde kullanılır sorusunun bir başka cevabı da; bir bardak ılık suyun içerisine 3-5 damla olarak damlatılan kekik yağının vücuttaki toksik maddelerin atılmasına, iltihap, bakteri ve enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olmasıdır.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Solunum yolları problemleri, zatürre, sinüzit, grip ve bronşit gibi hastalıkların en belirgin semptomlarından olan öksürük ve tıkanıklıkların geçmesi için kaynar suyun içine 3-4 damla kekik yağı ekleyerek kaynar suyun buharını da soluyabilirsiniz. Böylece kekik yağı suya damlatılır mı sorusuna da cevap bulabilirsiniz.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Kekik yağının kullanmanın birçok yolu bulunuyor. Ağız yoluyla direkt olarak tüketilebilir. Yine isteyenler, kekik yağını, yemeklerin içerisine ekleyerek hem daha iyi tat alabilirler, hem fayda sağlayabilirler.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Kekik yağı cilt üzerinde harici olarak kullanılabilir. Bunun için uzmanların belirttikleri diğer yağlarla karıştırılıp kullanılabilirler. Kekik yağı, genellikle cilt üzerinde harici olarak ve yemeklerde kullanılarak tüketilir. Direkt ağız yoluyla tüketimi pek az önerilebilir.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    SAÇKIRAN İÇİN KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

    1998 aromaterapi deneyinde alopesi areatalı (saçkıran) bazı insanlar için umut verici sonuçlar ortaya çıktı. Ancak o zamandan beri daha kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Yine de, kekik yağı, bazı karışımlar içinde kullanılarak Alopesi areata için kullanıldığı bilinmektedir.

    Kekik yağının çeşitli koşullar için faydaları olduğu ve kalp ve ağız sağlığını desteklediği araştırmalarla ortaya konmuştur. Herhangi bir hastalığın tek tedavi yöntemi olarak kullanılmasa da diğer tedavilerle birleştirildiğinde faydalı uygulamalara sahip olabileceği bilinmektedir.

    Uçucu yağ dışında kekik yağı, kozmetikler, banyo malzemeleri ve yiyecekler gibi ticari olarak üretilen ürünlerde de bulunabilir. Genellikle koruyucu ve anti mikrobiyal nitelikleri için kullanılır.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞI BEBEKLERDE NASIL KULLANILIR?

    Hamilelikte kekik yağı kullanımı sakıncalı olabilmektedir. Aynı durum emzirme döneminde de geçerlidir. Kekik yağı her ne kadar faydalı olsa da demir emilimine engel olabildiği için gebelik döneminde anne ve bebek için tehlike arz edebilir.

    Bebeklerde ve çocuklarda da kekik yağı kullanımı pek tavsiye edilmez. Ancak gerektiği durumlarda doktorunuza danışarak ve önerdiği dozu aşmadan çocuklarınızda kekik yağı kullanabilirsiniz.
  • Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞI KAÇ DAMLA İÇİLİR?

    Kekik yağı kuvvetli yağlar arasında yer almaktadır. Bu yüzden tüketiminde dikkatli olunması gerekir. Ağız yolu ile kekik yağını tüketmek isteyenler 1 su bardağı içine 1 ya da 2 damla dökerek bu suyu içebilir. Ancak günden 1 bardaktan fazla kekik yağı içeren sudan içmemeye özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra 10 günden fazla uzun süreli kekik yağı içilmemelidir. 10 günün ardından 10 gün de ara verilmelidir.

 

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