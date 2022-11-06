Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan kuru fasulyeyi neredeyse sevmeyen yoktur. Ağızları sulandıran lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı bir besin kaynağı olduğu biliniyor. Yüksek lif içermesinden kaynaklı bağırsak sağlığının bir numaralı dostu olan kuru fasulye kabızlığı gidermede de oldukça etkili. Faydaları saymakla bitmeyen kuru fasulyenin öyle bir faydası daha ortaya çıktı ki birçok kişi bunu bilmiyor.

ABONE OL
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuru fasulye sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz efsane yiyeceğin kansere karşı oldukça etkili olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonuçları kuru fasulyenin kansere karşı yüksek koruyucu özelliği olduğunu gösteriyor.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    Yüksek oranda protein içeren kuru fasulye özellikle et yemeyen insanlar tarafından inanılmaz bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. İçeriği açısından, kırmızı etle kıyaslanan kuru fasulye, sağlığı destekleyici mineraller de barındırıyor. Kırmızı etin vücuda sağladığı besin değerlerinin birçoğunu karşılayabilir.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

    Fasulyenin en fazla bilinen faydalarından biri kan şekeri dengesini ayarlayarak şeker hastalarını rahatlatması. Ancak kuru fasulye hakkındaki son paylaşılan bilgi duyanları bir kez daha şaşırttı.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    KANSERE KARŞI KORUYOR

    Kuru fasulyenin kansere karşı da etkili olduğu belirtildi. Kuru fasulye, güçlü antioksidan özellikleri ile sindirim sisteminde yer alan kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı oluyor.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    TAM BİR KANSER DÜŞMANI

    Fasulyenin kanser önleyici ve kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen bir besin olduğu, yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi.

    Yapısında bulunan maddeler ve engelleyiciler sayesinde kanser hücrelerinin yayılmasını önlemesinden dolayı kuru fasulye bir antikanser gıdasıdır.

    Fasulye lif, vitamin, mineral, demir, kalsiyum ve protein bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Fasulye hemen hemen hiç kolesterol içermediği için kalp damar hastalığı, kalp çarpıntısı, karaciğer yetmezliği, böbrek taşlarına, idrar tutukluğu ve birçok kanser türüne iyi geldiğinin tespit edildiğini ifade eden uzmanlar sık sık tüketilmesi gerektiğini söylüyor.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASINI ÖNLÜYOR

    Yıllardır tüketilen ve sağlıklı olduğu bilinen kuru fasulyenin kanser önleyici etkisinin ortaya çıkarılması son zamanlarda gerçekleşmiştir. Fasulye içeriğinde bulunan maddeler ve engelleyiciler sayesinde kanser hücrelerinin yayılmasını önleyen bir antikanser gıdasıdır. Bu konu hakkında çeşitli ülkelerde birçok çalışma yapılmıştır. Son yıllarda kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada, fasulye tüketiminin fazla olduğu Portekiz, İspanya gibi ülkelerde diğer ülkelere nazaran meme kanseri riskinin yüzde 50 daha düşük olduğu görülmüştür.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    KANSER İLAÇLARININ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

    Ayrıca fasulyede bulunan 'inositol pentokisfosfat' adlı bir maddenin, tümör gelişiminde rol oynayan bir enzimi baskıladığının ortaya çıkarıldığı da tespit edildi.

    Zengin bir diyet kaynağı olarak kanser riskini azaltan kuru fasulye baskılayıcı özelliğiyle de kanser tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Bu etkili madde yumurtalık ve akciğer kanseri hücrelerini baskılamış ve tedavi süresince ilaçların hastalık yapıcı hücrelerin ölümü etkisini artırmıştır. Fasulyeler tespit edilen inositol pentokisfosfatın kanser tedavilerinde yaygın olarak kullanılan kanser ilaçlarının etkisini artırmada gelecekte etkili olabileceği düşünülmektedir.

    Uzmanlar her yetişkin insanın haftada 2 kez kuru ya da yeşil fasulye tüketmesini tavsiye ediyor. Doğru besinleri, doğru oranda tüketmek, hastalıklara karşı koruyor. Yanlış beslenmenin bir alışkanlık halini aldığı günümüzde tarlada yetişen doğal besinleri tüketmek gerekiyor.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki her besinin hastalıkları iyileştirici gücü olduğuna dikkat çekiyor. Mucize besinlerin başında gelen kuru fasulyenin etkilerini ise şöyle sıralıyor:
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    OBEZİTEYE SON!

    Kalsiyum yönünden zengin olması sebebiyle kemikler için çok faydalıdır. Yüksek oranda lif içerdiğinden mide, ince ve kalın bağırsağın çalışmasını olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü lif, kalın bağırsakta kalsiyum gibi önemli minerallerin emilimine yardımcı olmaktadır. Kalori miktarı 0 olan lifler şişkinlik yaparak tokluk hissi uyandırmaktadır. Obezite ile savaşta fasulye çok önemli bir besindir. Fasulye yüzde 2- 3 oranında yağ içerir. Pankreas bezinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olduğu için, diyabet hastalarında kan şekerinin düşürülmesinde büyük faydalar sağlar.

    Dünyada en çok tüketilen kuru baklagillerden olan kuru fasulye, bağırsaklara güç veriyor. Kabızlığı iyileştiriyor. Kolesterolü düşürüyor ve kansere karşı koruma sağlıyor. Grotto kuru fasulyenin diğer faydalarını ise şöyle sıralıyor:

    - Düzenli kuru fasulye yemek, ömrü uzatır.

    - Obeziteden korur.

    - Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.

    - Meme kanserine savaş açar.

    - Diyabeti önler.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    KURU FASULYENİN FAYDALARI NELER?

    İçerdiği bu vitamin ve antioksidan özellikleri nedeniyle vücudun birçok noktası için düzenli tüketilmesi oldukça önemli bir baklagildir. Kuru fasulye böbrekte taş oluşumunu engellediği ve oluşan taşların düşürülmesine katkı sağladığı için böbrekler için oldukça faydalı bir besindir. Vücut üzerindeki faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

    - İçeriğindeki lifler nedeniyle kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Yine aynı nedenle tok tutarak kilo vermeye yardımcıdır.

    - İçerdiği vitaminler nedeniyle kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Kalp krizinin önlenmesine yardımcı olur. Damar tıkanıklıklarının önüne geçer.

    - Bünyesinde protein ve demir gibi vitaminler bulundurduğu için özellikle vejetaryenlerin kırmızı etten alamadıkları protein ve minareleri almalarını destekler.

    - Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle vücuttaki hasarların onarılmasına yardımcı olur.

    - Kalsiyum içeriği nedeniyle kemik ve iskelet sağlığı üzerindeki olumlu etkisi büyüktür.

    - Mide sağlığının korunmasına katkı sağlar. İçerdiği lifler nedeniyle sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.

    - Kan şekerini düzenler.

    - Karaciğer yetmezliği, böbrek taşları, kalp çarpıntısı ve idrar tutukluğuna kadar birçok rahatsızlığa faydalıdır.

    - İçerisindeki lif nedeniyle kötü kolesterolu düşürür. Bu lifler kalın bağırsakta barınır ve kalsiyum ilk sırada olmak üzere önemli minerallerin emilimine fayda sağlar. Günde 1 fincan ölçüde kuru fasulye tüketmek 6 hafta sonunda kolesterol seviyesini yüzde 10 oranında düşürür.

    - Bağırsakları çalıştırır.

    - Kalp ve damar tıkanıklığına karşı koruyucudur. Bu sebeple kalp hastaları tüketebilirler. Ayrıca lifli bir gıda olduğu için de kalp krizini de önler.

    - Hipertansiyona karşı koruyucudur. Yüksek olan tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

    - Folik asit ve demir içeriğinden çok zengin olması nedeniyle gebelik döneminde tüketilmelidir.

    - Vücudun enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra zihin ve beden yorgunluğunu giderir.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    KURU FASULYENİN CİLDE FAYDALARI

    Sağlığa olan faydalarının yanı sıra cildi güzelleştirmede de oldukça etkili bir besin olan kuru fasulyeyi içerdiği antioksidan maddeler nedeniyle sıklıkla tüketmek cildin ihtiyacı olan vitaminleri sağlamada oldukça etkili. Aynı zamanda maskesi yapılarak da kullanılabilen kuru fasulye cildi nemlendirerek güzelleştirir. Ciltteki renk düzensizliklerinin de önüne geçmesiyle bilinen kuru fasulye maskesi şu şekilde hazırlanarak cilde uygulanabilir:

    1 kase haşlanmış kuru fasulyeye 2 çay kaşığı limon suyu, 2 çay kaşığı pekmez ve yarım fincan zeytinyağı eklenerek püre haline getirilir. Maske olarak kullanılacak kıvama getirilen karışım birkaç dakika dinlenmeye bırakıldıktan sonra temizlenmiş cilde uygulanır. Yarım saat ciltte bekletildikten sonra ılık suyla durulanır. Haftada 2 defa düzenli olarak bu maskenin kullanımı cildi güzelleştirmede oldukça etkilidir.
  • Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

    KURU FASULYENİN ZARARLARI VAR MI?

    Genellikle faydalarıyla bilinen kuru fasulyenin zararları yok denecek kadar azdır. Vücut üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiye neden olduğu bilinmemektedir. Fakat gaz problemi yaşayan kişiler üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yeni doğum yapmış emziren kadınların tüketimine dikkat etmesi önerilmektedir. Çünkü bebek üzerinde gaz problemlerine yol açacağından bebeklerin rahatsızlık duymasına sebep olabilir. Aynı zamanda kuru fasulye bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Alerjik bünyeye sahip kişilerin de kuru fasulye tüketimine dikkat etmesi önerilmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.