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        Haberler Gündem Güncel Kanseri çalışan doktorun şüpheli ölümü! | Son dakika haberleri

        Kanseri çalışan doktorun şüpheli ölümü!

        Kanserle ilgili 26 çalışma yürüten emekli doktor Mustafa Savan Günay evinde ölü bulundu. Günay'ın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:45 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:45
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        Kanseri çalışan doktorun şüpheli ölümü!
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        Eskişehir'de yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay (58), evinde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre yalnız yaşayan emekli doktordan Mustafa Savan Günay’ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisinden 3 gün haber alamadı.

        Geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda, evin temizlik çalışanına haber verildi. Evi kontrol etmek için gelen çalışan, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

        YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdiklerinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Mustafa Savan Günay’ın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

        KANSER ÇALIŞMALARIYLA BİLİNİYOR

        Öte yandan Günay'ın, kanseri tedavi etme konusunda 26 farklı çalışma yürüttüğü öğrenildi. Mayıs ayında yaptığı açıklamada "25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım... Bana yapmadıklarını bırakmadılar" demişti.

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        #Mustafa Savan Günay
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