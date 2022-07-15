Kanyonda acı olay! Kahreden anlar... 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, arkadaşları ile gittiği Kapuz Kanyonu'nda suya atlamak için çıktığı kayalıkta başına taş düşen genç, hayatını kaybetti. Genci kurtarma çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki Kapuz Kanyonu'nda önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Sezer Kızılay (29), arkadaş grubuyla Antalya'ya tatile geldi. Kızılay, arkadaşlarıyla yüzmek için dün öğle saatlerinde Kapuz Kanyonu'na gitti.

ARKADAŞLARI SEFERBER OLDU

Bir süre kanyon çevresinde vakit geçiren Kızılay, suya atlamak için kayalıklara çıktı. İddiaya göre, bu sırada üst taraftan kopan bir taş parçası Kızılay'a çarptı. Dengesini kaybeden genç kanyona düştü. Olayı gören Kızılay'ın arkadaşları hemen suya girdi ve genci kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPTI

İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arkadaşları yoğun çabalar sonucu Sezer Kızılay'a ulaşarak sudan kıyıya çıkardı. Kızılay'a, itfaiye ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen genç hayata tutunamadı.

Savcılık ve jandarmanın olay yerindeki çalışmasının ardından Kızılay'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Sezer Kızılay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.