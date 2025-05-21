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        Haberler Gündem Güncel Kapadokya'da panik! Sıcak hava balonu kayalıkların üzerine zorunlu iniş yaptı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kapadokya'da panik! Sıcak hava balonu kayalıkların üzerine zorunlu iniş yaptı!

        Kapadokya'da sıcak hava balonu, kayalıklara zorunlu iniş yaptı. Büyük paniğin yaşandığı olayda AFAD ve itfaiye ekipleri, bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:02
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        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıklara sıkıştı.

        DHA'nın haberine göre balondan inip, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 20 turist, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        50 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAYALIKLARA İNDİLER

        Olay, saat 08.00 sıralarında Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde havalanan turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle kayalıklara zorunlu iniş yaptı. Balondaki 20 turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara indirildi.

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        İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıcak hava balonu, itfaiyenin çalışması sonrası, yeniden havalandı. Kayalıklarda mahsur kalan 20 turist, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Nevşehir Valiliği, Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonunun kayalıklara sıkıştığı olaya ilişkin açıklamada yaptı.

        Açıklamada, "Bugün saat 05.00’te ilimiz Çavuşin bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sularında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirmiştir. Balon, hava koşulları ve uçuş süreci dikkate alınarak pilotun inisiyatifi ile kontrollü bir şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır” denildi.

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        #son dakika
        #Nevşehir
        #kapadokya
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