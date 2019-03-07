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Kapadokya'nın dünyaca ünlü vadisi Ihlara üzerinde başlatılan balon turlarıyla turistler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.
AA'nın haberine göre Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde bulunan Aksaray'daki Güzelyurt ilçesinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğiyle her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
Güzelyurt'un, Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliğine beşiklik ettiğini belirten Doğan, "Ihlara ve Manastır vadileri, Selime Katedrali, Yüksek Kilise ve Gelveri evleriyle Güzelyurt, Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin tur programlarının başında yer alıyor" dedi.
"BU YIL İTİBARIYLA SÜREKLİ UÇUŞLARIN YAPILMASI PLANLANIYOR"
Aksaray'daki turizm aktivitelerine balon turlarını da eklediklerini ifade eden Doğan, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken Güzelyurt'ta başlatılan balon turlarının turizme yeni bir zenginlik kattığını vurguladı.
Ihlara Vadisi Ören Yeri üzerindeki balon uçuşlarıyla ilgili çalışmaların 2014'te başlatıldığını dile getiren Doğan, "2016'dan itibaren sıcak hava balon uçuşları gerçekleştirilmeye başlandı. Hazırlık evresi tamamlandı. 2019 itibarıyla vadi üzerinde sürekli balon turu uçuşlarının yapılması planlanıyor" diye konuştu.
Balon turunda Ihlara Vadisi'nin, diğer bölgelere göre farklı görseller sunduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:
"Ihlara Vadisi, her yıl yarım milyona yakın ziyaretçisiyle Kapadokya'daki en önemli ören yerleri arasında bulunuyor. 2019 turizm sezonunda da Ihlara Vadisi üzerinden balon turları bugün başlıyor. Kapadokya'da ikinci balon uçuş sahasının Aksaray'da olmasından çok memnunuz. Ziyaretçilerimiz, Ihlara Vadisi üzerinde 18 kilometrelik hat boyunca Selime Katedrali, Manastır Vadisi ve Hasandağı'nın eşsiz güzellikleri içinde, gökyüzünde balonla uçma zevkini yaşayacak."
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