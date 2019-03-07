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AA'nın haberine göre Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde bulunan Aksaray'daki Güzelyurt ilçesinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğiyle her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.