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Kapan-6 Harekatı başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6-6 Zori Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor

Kapan-6 Harekatı
HABERTURK.COM

Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, “KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU” başlatıldı.


 
Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel [(95) operasyonel tim] görev alıyor.


 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, vatandaşların da desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi. 

 

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