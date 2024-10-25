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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 74,9 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 74,9 oldu

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:56
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        Kapasite kullanım oranı sabit kaldı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1785 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,9 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2'ye geriledi.

        Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar 2023 2024
        Ocak 75,3 76,2
        Şubat 75,2 76,4
        Mart 73,5 76,2
        Nisan 75,4 76,7
        Mayıs 76,0 76,3
        Haziran 76,8 76,3
        Temmuz 77,1 75,9
        Ağustos 76,1 75,4
        Eylül 77,3 74,9
        Ekim 77,4 74,9
        Kasım 78,0
        Aralık 77,5
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