Kapfenberg - Wattens sahaya çıkıyor

Avusturya 1.Lig maçında Kapfenberg ile Wattens, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:10. Maç öncesi Kapfenberg 10 puanla 3. sırada, Wattens 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Kapfenberg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Wattens, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 222 kodlu maçı oynayanlar; Kapfenberg galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Wattens galibiyet oranı 2.10. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Kapfenberg son haftadaki Ried müsabasında 7-1 yenildi.

Wattens ise Blau-Weiss Linz karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kapfenberg, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Wattens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Wattens, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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