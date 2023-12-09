Kapıda vize uygulaması başlıyor! Yunan adalarına vize kalktı mı, vizesiz gezilecek 10 ada hangisi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis açıklamasında Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini belirterek: "Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık." ifadelerini kullandı. Peki, Yunan adalarına vize kalktı mı, vizesiz gezilecek 10 ada hangisi? İşte detaylar...