Kapıda vize uygulaması başlıyor! Yunan adalarına vize kalktı mı, vizesiz gezilecek 10 ada hangisi?
Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki,Yunan adalarına vize kalktı mı, vizesiz gezilecek 10 ada hangisi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis açıklamasında Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini belirterek: "Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık." ifadelerini kullandı. Peki, Yunan adalarına vize kalktı mı, vizesiz gezilecek 10 ada hangisi? İşte detaylar...
7 GÜNLÜK VİZE ALINAN ON YUNAN ADASI HANGİLERİ?
1- Sakız Adası
2- Midilli Adası
3- Rodos Adası
4- Samos Adası
5- Kos Adası
6- Meis Adası
7- Patmos Adası
8- Leros Adası
9- Kalimnos Adası
10- Simi Adası
YUNAN ADALARINA 7 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarih henüz netlik kazanmadı fakat ilerleyen süreçte konuya dair ayrıntıların Dışişleri Bakanlığı tarafından konutla ilgili resmi bir açıklanmanın gelmesi bekleniyor. 7 günlük vizenin Yunanistan için geçerli olmadığı sadece 10 Yunan adası için geçerli olduğu duyuruldu.