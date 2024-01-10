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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'un çevre illerinde hafta başından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Gözler, etkili olan kar yağışı beraberinde "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...