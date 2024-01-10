İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'un çevre illerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Megakent sakinleri bu sorunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminler...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'un çevre illerinde hafta başından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Gözler, etkili olan kar yağışı beraberinde "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İBB kışa hazırlık çalışmalarını da tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak.