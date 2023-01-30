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Haberler Gündem Hava Durumu Kar ne zaman yağacak | Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den saatli haritalı uyarı! Kar yurdu sarıyor! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
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Meteoroloji'den saatli haritalı uyarı! Kar yurdu sarıyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre iç kesimlerde de sıcaklık azalıyor. Kıyı kesimlerle, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sağanak; diğer 7 bölgemizde ise kar yurdumuzu sarıyor. Sabah saatlerinden itibaren Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Başkent'te ve Konya'da da akşam saatlerinden itibaren kar bekleniyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Kar ne zaman yağacak | Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den saatli haritalı uyarı! Kar yurdu sarıyor! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIYI KESİMLERDE SAĞANAK DİĞER YERLERDE KAR

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Yağışların sabah saatlerinden itibaren Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor. Eskişehir'de öğle, Başkent'te ve Konya'da akşam saatlerinden itibaren kar beklendiği öğrenildi.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE AZALIYOR

Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 3, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

İSTANBUL: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 5, Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

EDİRNE: 4, Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

MANİSA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 16, Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

MERSİN: 16, Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı.

KONYA: 3, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

BOLU: 3, Çok bulutlu, zamanla hafif kar yağışlı.

KASTAMONU: 2, Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı.

ZONGULDAK: 4, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

SAMSUN: 7, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.

ERZURUM: -3, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı.

KARS: -1, Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

MALATYA: 0, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

VAN: 2, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı.

GAZİANTEP: 7, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

SİİRT: 7, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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