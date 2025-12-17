Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kar tatili haberleri peş peşe! | Son dakika haberleri

        Kar tatili haberleri peş peşe!

        Doğu Anadolu'da bazı illerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bu illerden Bitlis'te merkez ve Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar tatili haberleri peş peşe!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

        DHA'nın haberine göre kentte etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

        KÖY OKULLAR VE TAŞIMALI EĞİTİMİ KAPSIYOR

        Açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 17.12.2025 çarşamba Günü Bitlis Merkez ve Güroymak ilçemizde köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!