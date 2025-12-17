Kar tatili haberleri peş peşe!
Doğu Anadolu'da bazı illerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bu illerden Bitlis'te merkez ve Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
DHA'nın haberine göre kentte etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.
KÖY OKULLAR VE TAŞIMALI EĞİTİMİ KAPSIYOR
Açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 17.12.2025 çarşamba Günü Bitlis Merkez ve Güroymak ilçemizde köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.