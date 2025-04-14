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        Kaza üzerine kaza! Kar yağışında facia kıl payı!

        Kayseri'de yoğun kar yağışında kayganlaşan yolda devrilen minibüse otomobil çarptı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:27
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        Kaza üzerine kaza! O anlar kamerada!
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        Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü devrildi.

        DHA'nın haberine göre bir başka otomobil ise devrilen minibüse çarptı. Yaralının olmadığı kaza anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan E.G. idaresindeki servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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        LEVHALARA ÇARPIP DEVRİLDİ

        Bu sırada yurt dışı plakalı olan ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobilde servis minibüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralı ya da can kaybı olmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Diğer yandan, kaza anı bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, servis minibüsünün kayganlaşan yolda bir süre ilerlediği ardından da yönlendirme levhalarına çarparak devrildiği görüldü. Aynı yönde seyir halinde olan bir otomobilinde önce devrilen minibüse ardından da refüje çıktığı kameraya yansıdı.

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