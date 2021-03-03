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HaberlerYaşamKara gömülen Yukarıyongalı köyünü kare kare fotoğrafladılar
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Kara gömülen köyü, kare kare fotoğrafladılar

Muş'ta, tek katlı evlerin kara gömüldüğü Yukarıyongalı köyü, fotoğraf sanatçıları ve gezginlerin ilgi odağı oldu. Sanatçılar, kara gömülen köydeki yaşamı dikkat çeken karelerle fotoğrafladı.

Kara gömülen Yukarıyongalı köyünü kare kare fotoğrafladılar
DHA

Muş'ta kar nedeniyle 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyündeki evlerin kara gömülmesi ve küreklerle açılan yollarda tünellerin oluşması, Ankara başta olmak üzere farklı illerden gelen fotoğraf sanatçıları ile gezginlerin dikkatini çekti.

DHA'nın haberine göre kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyü ziyaret eden fotoğraf sanatçıları ile gezginler, köylünün sıcak ilgisiyle karşılaştı. Kardan dolayı ev, ahır, tandır ve odunluk girişlerinin adeta tünellere dönüştüğü, pencerelerin ise tamamen kapandığı köydeki yaşama tanık olan ziyaretçiler, unutulmaz bir gün geçirdi.

Köyün kadın ve erkelerine çile, çocuklarına ise eğlence olan kar atlındaki yaşamı fotoğraflarla ölümsüzleştiren ziyaretçiler, köy içerisine iş makinelerinin girememesinden ötürü imece usulü küreklerle açılan patika yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Kadın ve erkeklerin küreklerle kar temizleme çalışmasını, çocukların ise kardaki eğlencesini bir birinden güzel karelerle ölümsüzleştiren ziyaretçiler, böylece 2 metreyi aşan karın bulunduğu köydeki yaşama tanık oldu.

Öte yandan köylünün misafirperverliği ile karşılaşan ziyaretçiler bazı evlerde çay içti, bazı evlerde ise yemek yedi. Ziyaretçilere en büyük ilgiyi gösterip, yeri geldiğinde fotomodellik yapan çocuklar ise bir an olsun misafirlerini yalnız bırakmadı. Kar altındaki köyün haberlere konu olmasından sonra köyü ziyaret etmek istediğini belirten ziyaretçilerden Gizem Ceylan, "Şehir merkezinde yaşadığımız için köylere çok fazla karın yağdığını haberlerden duyuyoruz. Ama ilk defa karlar altında kalan köyü ziyarete geldik. Buranın insanlarıyla tanıştık, çok sıcakkanlı ve cana yakın insanlar. Burada çok güzel fotoğraflar çekindik. Arkadaşlarım gibi ben de çok şaşkınım. Açıkçası hiç bu kadar kar görmemiştim. Yollarda kardan tüneller yapmışlar. Köyün tatlı çocuklarıyla da çok güzel vakitler geçirdik" diye konuştu.

Ankara'dan geldiği Muş´ta, tek katlı evlerin kar altında kaldığı köydeki yaşama tanıklık etmek istediğini söyleyen Dora Kübra Yıldız ise "Muş´u ziyaret etmek istedik. Görmediğimiz yerlerden bir tanesiydi. Muş´a gelmişken de köylerini ziyaret etmek istedik. Burada karla altında kalan bir köy varmış, karlar altında olmasından dolayı insanlar zor durumda kalmışlar. Bu köyümüzü ziyaret etmek istedik ve burada 2 metreye kadar kar kalınlığı var. İnsanlar halen kar küreyerek, köylerini temizlemeye çalışıyorlar. Hatta köy içerisinde kardan tüneller yapmışlar. Bu da çok ilgimizi çekti" dedi.

Kar altındaki köyde çektikleri bir birinden güzel fotoğraflarla ölümsüzleştirdiklerini anlatan fotoğraf sanatçısı Özgül Tüzüner de, "Uzun süredir kar fotoğrafları çekmek istiyorduk. Bununla beraber zorlu yaşam koşullarını da belgelemek istiyorduk. Bunun için de en uygun şehrin Muş olduğunu düşündük. Çünkü birden fazla köyün kar altında kaldığını duyduk ve Ankara´dan yola çıkıp geldik. Yukarıyongalı köyünde çok yoğun bir kar yağışı ol muş, her taraf adeta kar altında. Etraf çok soğuk, koşullar çok zor ama buranın insanı inanılmaz sıcakkanlı ve misafirperver. Çok güzel bir şekilde karşılandık, misafir edildik" diye konuştu.

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