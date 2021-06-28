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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 bin 230 yaşında

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 bin 230 yaşında
KKK 2 bin 230 yaşında
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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 230'uncu yıl dönümü nedeniyle video paylaştı. Yerli ve milli silahlarla operasyon ve tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Metrelerce kardan, engin dağlara. Şanla, şerefle yazdık nice destan. Mertliğimizi, Mete'den çağlara. Korkusuzca gösterdik meydan meydan. Şanlı tarihimizin şahidi Türk Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 230´uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!"

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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