Kara yollarında durum

AA

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12 kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyol trafiğe kapatılıyor. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Bilişim Vadisi kavşaklarında her iki istikamette yol bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Aydın yolunun 0-3, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aşkale-Erzurum yolunun 21-23. kilometrelerinde köprü ve menfez yapımı sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki İbrikli ve Seyitler-2 tünelleri ile bunlar arasındaki 9 tünelde temizlik çalışması yapılacak. Bu nedenle 16 Ekim'e kadar 09.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.