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        Haberler Bilgi Gündem Karabük bayram namazı saati 30 Mart 2025: Karabük Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak, bayram namazı vakti

        Karabük bayram namazı saati 2025: Karabük Ramazan bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Ramazan Bayramı namazı, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kılınan özel bir namazdır. Ramazan ayının bitiminde, bayramın ilk günü sabah namazından sonra kılınır ve iki rekâttan oluşur. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, genellikle camilerde veya açık alanlarda büyük topluluklar halinde eda edilir. Peki, Karabük'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2025 Karabük bayram namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:34
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        Ramazan Bayramı namazı, Müslümanlar için manevi bir bayram sevinciyle kılınan özel bir ibadettir. Bayramın ilk sabahında, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınan bu namaz, Allah’a şükrün ve birlikteliğin bir ifadesidir. İki rekât olarak kılınan bu namaz için saatler ilden ile göre değişkenlik gösterir. Peki, Karabük bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

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        2025 KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Karabük'te Ramazan bayramı namazı saat 07.07'de kılınacak.

        2025 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

        1. Rekat

        · İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        · Gizlice Sübhaneke okunur.

        · Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        · İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        · İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        · İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        · İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        · İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        · Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        · İkinci rekate kalkılır.

        2. Rekat

        · İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        · Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        · Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        · Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        · 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        · Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        · Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        · Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        · Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

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