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        Evde elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaralandı

        KARABÜK'te, evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:35
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        Evde elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaralandı
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        KARABÜK'te, evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Evde bulunan ve dumandan etkilenen Süleyman Öndersev, hastaneye kaldırıldı.

        Karabük Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33’üncü Cadde'deki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, Süleyman Öndersev'e ait dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemeye göre elektrikli battaniyeden çıkan yangın, evin tamamına yayıldı. Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde zarar oluşurken, dumandan etkilenen Süleyman Öndersev, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öndersev'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangınla, ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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