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        Bebeğin zile sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

        KARABÜK'te, Emir Talha Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:30
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        Bebeğin zile sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
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        KARABÜK'te, Emir Talha Ç.’nin (1), otel resepsiyonundaki zile sıkışan parmağını itfaiyeciler kurtardı.

        Olay, dün Safranbolu ilçesinde, otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil için geldiği otelde Emir Talha Ç.’nin baş parmağı resepsiyondaki zile sıkıştı. Ailesi ve otel görevlileri, parmağını çıkaramayınca Emir Talha’yı Safranbolu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye itfaiye ekibi de çağrıldı. İtfaiye ekipleri, zili makineyle kesip, bebeğin parmağını kurtardı. Yaşananlardan dolayı korkup ağlayan Emir Talha'nın parmağında kalıcı hasar olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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