Bebeğin zile sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Olay, dün Safranbolu ilçesinde, otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil için geldiği otelde Emir Talha Ç.’nin baş parmağı resepsiyondaki zile sıkıştı. Ailesi ve otel görevlileri, parmağını çıkaramayınca Emir Talha’yı Safranbolu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye itfaiye ekibi de çağrıldı. İtfaiye ekipleri, zili makineyle kesip, bebeğin parmağını kurtardı. Yaşananlardan dolayı korkup ağlayan Emir Talha'nın parmağında kalıcı hasar olmadığı öğrenildi.

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