Evinde ölü bulundu, başına 'bal kabağı' ile vurulmuş (2)
TUTUKLANDIKarabük'ünSafranbolu ilçesinde İbrahim Tuna'yı (93) başına bal kabağıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen zihinsel engelli Ayhan Aksoy (53), tutuklandı.
TUTUKLANDI
Karabük'ünSafranbolu ilçesinde İbrahim Tuna'yı (93) başına bal kabağıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen zihinsel engelli Ayhan Aksoy (53), tutuklandı.
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