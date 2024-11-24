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        Karabük- Gerede yolu ulaşıma kapandı; eğitime kar engeli

        KARABÜK'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:45
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        Karabük- Gerede yolu ulaşıma kapandı; eğitime kar engeli
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        KARABÜK’te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, kar yağışı nedeniyle Karabük-Gerede yolu trafiğe kapandı.

        Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

        KARABÜK- GEREDE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Bölgede etkili olan kar yağışı Karabük- Gerede yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açmaya çalışıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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