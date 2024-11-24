Karabük- Gerede yolu ulaşıma kapandı; eğitime kar engeli

KARABÜK’te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, kar yağışı nedeniyle Karabük-Gerede yolu trafiğe kapandı.

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.