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        Gabonlu Dina'nın sır ölümünde sanığa beraat (2)

        'BİRKADIN CİNAYETİ CEZASIZ BIRAKILDI'Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar'ın atılı tüm suçlardan beraatine karar verilmesinin ardından davayı takip eden 'Dina için Feministler' grubu, adliye binası önünde pankart açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:05
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        Gabonlu Dina'nın sır ölümünde sanığa beraat (2)
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        ‘BİRKADIN CİNAYETİ CEZASIZ BIRAKILDI’

        Karabük’te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar’ın atılı tüm suçlardan beraatine karar verilmesinin ardından davayı takip eden ‘Dina için Feministler’ grubu, adliye binası önünde pankart açtı. Grup, Kemal Güneş Caddesi’ndeki Madenci Anıtı’na yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Avukat Gülyeter Aktepe, “7’nci celsede bu dosyada yargılanan tek sanık olan Dursun Acar’ın ‘Cinsel istismar ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından beraatine ve tutuklu bulunduğu için tahliyesine karar verildi. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. ‘Erkek adalet değil gerçek adalet’ diyerek çıktık bu yola. Bunu beyan etmemizin tek nedeni cinsiyetçi yargı sisteminin şüpheli kadın ölümlerini bu şekilde cezasız bırakması. Cinsiyetçi ve erkek yargı sisteminin şüpheli kadın ölümlerinin ardındaki erkek şiddetini bu şekilde görmezden gelmesi. Tam da bu görmezden gelme nedeniyle bir kadın cinayeti cezasız bırakıldı” ifadelerini kullandı.

        BABA: HUKUK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

        Ortada açık deliller olduğunu öne süren Dina’nın babası Guy Serge Ibouanga da yaptığı konuşmada, “Hepimizin görebildiği karşı konulamaz deliller vardı. Dursun Acar’ı bire bir suçlu gösteren deliller vardı. Kızımız Dina’nın öldürülmesine dair Karabük mahkemesinin sınırlarına geldik demek ki. Dina’nın kanı öç için çığlık atıyor. Bu erkeklerin adaleti ne olursa olsun, ilahi adalet tecelli edecek. Biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

        ‘ÇOCUĞU HAYATTA GÖREN SON KİŞİ DURSUN’DU’

        Anne Jessica Sandra Makemba Panga ise “7 celsedir buraya geliyoruz. Bizim kalbimizi hafifletecek bir sonuç almak için. Bu hiç normal değil. Ama biz burada bırakmayacağız. Dursun’u tahliye ettiler sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Halbuki Dursun, çocuğa yardımcı oluyormuş taklidi yaptı. Yardım isteyen bir kişi arabadan nasıl o şekilde çıkar. Çocuğu hayatta gören son kişi Dursun’du ve ona hiç ceza vermeden bırakıp salıyorlar. Ama Dina’nın adaleti olacak. Dursun’u aklayanlar Dursun’u saf sanıyorlar. Onlar Allah’ın adaletini görecekler” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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