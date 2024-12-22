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        Karabük'te Sarıçiçek Yaylası beyaza büründü; aç kalan tilkiyi eliyle besledi

        KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bin 700 rakımlı Sarıçiçek yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:35
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        Karabük'te Sarıçiçek Yaylası beyaza büründü; aç kalan tilkiyi eliyle besledi
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        KARABÜK’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bin 700 rakımlı Sarıçiçek yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kamp yapan bir kişi, yiyecek bulamayan tilkiyi elleriyle besledi.

        Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası’nda gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü. Soğuk havayla birlikte etkili olan kar yağışının ardından Sarıçiçek yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kamp yapmak için yaylaya giden Oğuzhan Çakır karla kaplı bölgede yiyecek bulamayan tilkiyi elleriyle besledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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