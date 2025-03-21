Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        6 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 10 tutuklama

        KARABÜK merkezli 6 ilde, sosyal medyadan yatırım yaparak kar etme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 01:03 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 10 tutuklama
        ABONE OL

        KARABÜK merkezli 6 ilde, sosyal medyadan yatırım yaparak kar etme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kâr etme vaadi ve kapora yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. 17 ilden 34 kişiyi yaklaşık 8 milyon TL dolandırdığı ve elde ettikleri paraları kripto varlıklara aktardığı iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük merkezli Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız
        Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"

        Benzer Haberler

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik (3)
        Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik (3)
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'te konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'te konuştu:
        Karabük Üniversitesinden tırnak yeme sorununa yapay zeka destekli çözüm
        Karabük Üniversitesinden tırnak yeme sorununa yapay zeka destekli çözüm
        Karabük'te duvarda asılı kalan otomobil polislerin yardımıyla kurtarıldı
        Karabük'te duvarda asılı kalan otomobil polislerin yardımıyla kurtarıldı
        Tırnak yeme alışkanlığına karşı yapay zeka destekli akıllı saat uygulaması...
        Tırnak yeme alışkanlığına karşı yapay zeka destekli akıllı saat uygulaması...