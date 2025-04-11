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        Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

        KARABÜK genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:10
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        Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
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        KARABÜK genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde ulaşım aksadı.

        Karabük genelinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Safranbolu ilçesinin sembolü olan tarihi konaklar, karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken konaklar, kar yağışı ve yoğun sis ile güzel manzaralar oluşturdu. Kar nedeniyle hava sıcaklığının eksi 9 derece olarak ölçüldüğü, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise yağış ile yoğun sis oluşurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        Kar yağışı Gerede-Karabük-Samsun bağlantı yolunda da etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme çalışması yaptı. Karabük ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde etkili olan yağış ulaşımı da aksattı. Bazı araçlar yolda kalırken, 1 TIR'ın dorsesi de yola devrildi. Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasından sonra açıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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