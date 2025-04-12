Daire yangınında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Sitesi’ndeki 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin mutfağında öğle saatlerinde yangın çıktı. Binada oturanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk, 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin mutfak kısmının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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