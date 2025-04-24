Başkent EDAŞ, Karabük'de enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını yürüten Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca, Karabük’te yoğun bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Başkent EDAŞ, Karabük’de hizmet verdiği bin 777 trafo ve 7 bin 857 kilometrelik enerji hattında, sürdürülebilir enerji arzını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde toplam 3 bin 348 aydınlatma armatürünün bakımının tamamlandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 1 pano, 57 trafo ve 73 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi. Aynı dönemde toplam 745 kilometrelik enerji hattının bakımını tamamladı.

2024 yılında hizmet verdiği yaklaşık 180 bin müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 67 kilometrelik yeni enerji kablosu döşedi. Ayrıca 723 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlanırken, 62 yeni elektrik panosu ve 29 trafo merkezi kurularak altyapı güçlendirildi.