Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te husumetlisini bıçaklayan şüpheli adli kontrolle serbest

        KARABÜK'te, eşini kolundan bıçaklayarak yaralayan husumetlisi Murat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te husumetlisini bıçaklayan şüpheli adli kontrolle serbest
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARABÜK'te, eşini kolundan bıçaklayarak yaralayan husumetlisi Murat A.’yı kolundan bıçaklayan Serdal T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün akşam saatlerinde Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana gelen olayda, Serdal T., daha önce eşi Belgin T.'yi kolundan bıçaklayarak yaralayan husumetlisi Murat A.’yı kolundan bıçakladı. Yaralanan Murat A., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Serdal T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Trabzon'da 11'ler belli oldu!
        Trabzon'da 11'ler belli oldu!
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor
        Başkent EDAŞ, Karabük'de enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini du...
        Başkent EDAŞ, Karabük'de enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini du...
        Karabük'te siber suçlarla mücadele semineri düzenlendi
        Karabük'te siber suçlarla mücadele semineri düzenlendi
        Daha önce eşini kolundan bıçaklayan husumetlisini kolundan bıçakladı
        Daha önce eşini kolundan bıçaklayan husumetlisini kolundan bıçakladı
        Giresun'da vefat eden Uzman Çavuş Yeren, memleketi Karabük'te defnedildi
        Giresun'da vefat eden Uzman Çavuş Yeren, memleketi Karabük'te defnedildi
        Karabük'te seyir halindeki kamyonun lastikleri yandı
        Karabük'te seyir halindeki kamyonun lastikleri yandı