Karabük'te husumetlisini bıçaklayan şüpheli adli kontrolle serbest

Dün akşam saatlerinde Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana gelen olayda, Serdal T., daha önce eşi Belgin T.'yi kolundan bıçaklayarak yaralayan husumetlisi Murat A.’yı kolundan bıçakladı. Yaralanan Murat A., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Serdal T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.