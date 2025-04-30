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        Karabük'te tarihi içme suyu kanalı bulundu

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, bir okul inşaatının temel kazısı sırasında 17'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen içme suyu kanalına rastlanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:22 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:25
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        Karabük'te tarihi içme suyu kanalı bulundu
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, bir okul inşaatının temel kazısı sırasında 17’nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen içme suyu kanalına rastlanıldı.

        Karabük’ün Safranbolu ilçesi Yenimahalle’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Zati Ağar İlkokulu’nun yeniden inşaatına başlandı. İnşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi olduğu düşünülen bir yapıya rastladı. Durum, Safranbolu Müze Müdürlüğü’ne bildirildi. Temel kazısı durduruldu. Yapılan incelemede bulunan tarihi yapının 17’nci yüzyıla ait bir içme suyu kanalı olduğu belirlendi. Kanalın, o dönem Safranbolu’nun tarihi konak, han ve hamamlarının su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı öğrenildi.

        Harçsız taşla yapılan ve kemerli duvar olduğu ifade edilen içme suyu kanalının 1 metre 60 santimetre genişliğinde, 1 metre 80 santimetre yüksekliğinde olduğu belirtildi. İçinde az miktarda su bulunan kanalın 34 metre uzunluğunda olduğu ve 4 metrelik bölümünün ise göçük olduğu öğrenildi. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ekipleri, içme suyu kanalı için tescil çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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