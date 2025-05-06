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        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın öldü

        KARABÜK'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu Sawita Faizi (18) isimli kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:45
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        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın öldü
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        KARABÜK'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu Sawita Faizi (18) isimli kadın hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye çarptı. Kazada Sawita Faizi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faizi, kurtarılamadı.

        Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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