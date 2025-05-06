Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın öldü

Kaza, sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye çarptı. Kazada Sawita Faizi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faizi, kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.