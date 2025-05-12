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        Tek katlı ahşap evde yangın

        KARABÜK'te, tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:32 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:35
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        Tek katlı ahşap evde yangın
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        KARABÜK'te, tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Salmanlar köyünde çıktı. Osman Ünal’a ait tek katlı ahşap evden yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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