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        Karabük'te 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:44 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:50
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        Karabük'te 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Karabük- Bartın karayolunun İnceçay köyü mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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