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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2025'e afet açısından çok hızlı başladık

        KARABÜK'te dondan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 yılına afet açısından çok hızlı başladıklarını belirterek, "İklim değişikliği tarım sektörünü olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:55
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2025'e afet açısından çok hızlı başladık
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        KARABÜK'te dondan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 yılına afet açısından çok hızlı başladıklarını belirterek, "İklim değişikliği tarım sektörünü olumsuz etkiledi. Çok şiddetli afetler geçiriyoruz. Afet sayısı artmakla beraber afetin şiddeti de artıyor” dedi.

        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Kırıklar köyünde zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Şaban Saymaz’a ait dondan etkilenen badem bahçesine giden Bayraktar, üreticiyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Eksi 25 ile 30 dereceleri gören ısı değerleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bayraktar, "Buna hiçbir ürünün dayanması mümkün değildi. Hiçbir ürünümüz de zaten dayanmadı. Mevsim kaymaları yaşıyoruz. Kışın kar yağışı bekledik. Türkiye’de birçok bölgemizde Karabük de dahil olmak üzere kışın yeterli yağışları alamadık. Yeterli kar yağışı olmadı. İlkbaharda ilkbahar yağışlarını bekledik. Fakat ilkbahar yağışlarını beklerken ilkbahar ayında kışı yaşadık. Kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. Arkasından gelen son hadise maalesef başta meyve olmak üzere birçok ürünümüze de zarar verdi. Zarar gören illerden biri de Karabük. Yine badem, ceviz, elma, kiraz, vişne gibi ürünlerimiz ve bunun yanında diğer meyvelerimiz de yüzde 100'lere varan oranlarda zarar gördü. Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin” diye konuştu.

        Tarihin en büyük tarım afetlerinden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

        “Bu gerçekten tarihimizin en büyük afeti. Biliyorsunuz birkaç sene evvel bir deprem yaşadık. Bu da tarımda yaşadığımız deprem gibi bir afet. Özellikle böyle bir afet karşısında üreticilerimiz örgütlerini yanında görmek istiyorlar. Afetin başladığı günden itibaren değerli oda başkanlarımız afet bölgelerinde çiftçimizin yanında bulundular. Odalarımızdan gelen bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımızla iki defa paylaştık. Kendilerini bilgilendirdik” dedi.

        Bayraktar, daha sonra Safranbolu ilçesine bağlı Karapınar köyündeki Ömer Yavuz’a ait dondan etkilenen ceviz bahçesinde de incelemelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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